В этом году ЕГЭ будут сдавать более 700 тысяч человек

В текущем году ЕГЭ будут сдавать 730 тысяч человек, сообщил во вторник глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Сергей Кравцов, сообщает РИА Новости.

«Первые экзамены начнутся 28 мая. Это будут экзамены по географии и информатике. Вся подготовительная работа уже проведена. В этом году в экзамене примут участие 730 человек, будут задействованы 5,5 тысяч пунктов проведения экзаменов, 93% онлайн-наблюдений, 70 тысяч аудиторий. Экзамены завершатся 2 июля», — сказал Кравцов на пресс-конференции.