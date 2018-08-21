В Государственном Кремлёвском дворце назовут имя «Учителя года России»

В этот году во Всероссийском конкурсе «Учитель года России» традиционно примут участие педагоги из всех 85 регионов страны, а конкурсные процедуры пройдут в соответствии с обновлённой моделью.

Имя «Учителя года России»-2018 назовут в Государственном Кремлёвском дворце, сообщает пресс-служба Минпросвящения РФ.

В этом году в конкурс введено специальное испытание «Классный час». Также для повышения объективности экспертных оценок были разработаны конкретные показатели, которые используются для каждого критерия, был обновлён состав жюри и изменён порядок определения лауреатов, призёров и победителя финала конкурса.

Впервые на торжественной церемонии подведения итогов Всероссийского конкурса «Учитель года России–2018» в Государственном Кремлёвском дворце 5 октября будет также названо имя победителя Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России–2018».