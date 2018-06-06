В Иннополисе открылся центр компетенций в области робототехники

В Иннополисе открылся Национальный центр компетенций НТИ в области робототехники и мехатроники. Он создан на базе Университета Иннополис.

Центр будет развивать промышленную робототехнику, создавать новые робототехнические решения для медицины и реабилитации, дома, сельского хозяйства, заниматься разработкой человекоподобных и многоногих шагающих роботов, а также беспилотных автомобилей.

В центре будут работать четыре новые лаборатории: промышленной и специальной робототехники, автономных транспортных средств, мехатроники.

В мае этого года Университет Иннополис выиграл грант на создание и развитие Центра компетенций по сквозной технологии «Компоненты робототехники и мехатроники». В консорциум центра вошли ведущие вузы страны, включая МФТИ, ИТМО и НИУ ВШЭ, а также зарубежные партнеры из Франции, Дании, Китая, Германии и других стран.

По материалам ИА «Татар-информ».