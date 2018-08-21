В Кабмине РТ будущим первоклассникам вручили портфели со школьными принадлежностями

На брифинге в Кабмине РТ, посвященном благотворительной акции «Помоги собраться в школу», будущим первоклассникам вручили портфели со школьными принадлежностями, сообщает ИА «Татар-информ».

«Мы действительно хотим изменить традицию брифингов в Кабинете министров в связи с акцией «Помоги собраться в школу“. Акция добрая и интересная, проходит в Республике Татарстан уже с 2007 года», — отметила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Также она поздравила будущих школьников с наступающим учебным годом, пожелав им добрых начинаний и хороших отметок.

Портфель укомплектован рядом канцелярских принадлежностей. Традиционно это альбомы, цветная бумага, краски, наборы карандашей, ручек и фломастеров, а также порядка 30 тетрадей в клетку и линейку. «Предполагается, что в этом комплекте есть рекомендуемые канцелярские принадлежности, но, безусловно, можно их варьировать и менять. Допустим, некоторые учреждения и предприятия формируют пакеты со своей символикой», — сообщила Лейла Фазлеева.

В муниципальные районы Министерством образования РТ направлены рекомендации по поводу того, какими школьными принадлежностями следует наполнить ранцы.

Подробнее: https://www.tatar-inform.ru/news/2018/08/20/623411/