В Казани будут судить 43-летнего мужчину, обвиняемого в нападениях на школьниц и студентку

Жителю Тукаевского района Илфаку Галиеву грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Прокуратура Московского района Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, который напал на двух малолетних школьниц и студентку, сообщается на сайте Прокуратуры республики.

Мужчина обвиняется в покушении на совершение иных действий сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней, покушении на совершение иных действий сексуального характера с применением насилия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, совершении иных действий сексуального характера с применением насилия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетней.

По версии следствия, 11 октября прошлого года Галиев напал на двух школьниц и студентку одного из вузов города Казани. Мужчина был пьян.

Обвиняемый попытался изнасиловать одну из девушек прямо в подъезде. Вторая пыталась открыть дверь квартиры, мужчина втолкнул её туда и надругался над девушкой.

Мужчина на этом не остановился. Он попытался совершить насильственные действия сексуального характера в отношении студентки. Однако девушка оказала активное сопротивление и сумела привлечь внимание прохожих.

Свою вину Галиев признал лишь частично.

Уголовное дело направлено в Московский районный суд г. Казани.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.