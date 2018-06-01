В Казани изменена праздничная программа на 1 июня

В связи с неблагоприятными погодными условиями изменена праздничная программа, которая была запланирована в городе в День защиты детей, сообщается на сайте www.kzn.ru.

Так, произошли изменения в праздничной программе от Дирекции парков и скверов: в 11.00 в парке им.Тинчурина пройдет мероприятие совместно с театром им.Карима Тинчурина. В Горкинско-Ометьевском лесу в 16.00 состоится детский праздник с развлекательной программой и квестом, концерт в парке «Калейдоскоп» начнется в 15.00.

Напомним, как сообщалось ранее, мероприятия, запланированные Комитетом по делам детей и молодежи в парках и скверах, а также программы в «Казанском Кремле» и Старо-Татарской слободе, перенесены на другой день.