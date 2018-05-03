В Казани изменят схему движения общественного транспорта в день матча «Рубин» – «Уфа»

В Казани во время проведения матча чемпионата российской футбольной Премьер-лиги между «Рубином» и «Уфой» изменится схема движения общественного транспорта. Игра станет для столицы Татарстана тестовым матчем перед предстоящим чемпионатом мира по футболу, пишет ИА «Татар-информ».

Изменение схемы продлится с 16.00 до 22.00 – именно так движение будет изменено во время проведения в Казани матчей чемпионата мира. В этих условиях автобусы и троллейбусы, а также трамвай №5 будут следовать от конечных пунктов до остановки «Ветеринарная академия» и улицы Адоратского по проспекту Ямашева. Для разворота общественного транспорта обустроят временные пути по проспекту Ямашева и улице Академика Арбузова. Изменится также маршрут движения троллейбуса №2: после разворота на проспекте Ямашева от остановки «ул. Адоратского» он проследует по маршруту «пр. Ямашева», «пр. Ибрагимова», «ул. Декабристов», «Кремлевский мост», «пл. Тысячелетия», «ул. Ташаяк», «ул. Московская», «ул. Татарстан», «ул. Право-Булачная», «Комбинат «Здоровье»», и далее до остановочного пункта «ул. Адоратского». Со стартовым свистком (19.00) закроют движение троллейбусов №2 и №13, в 16.00 также будет закрыт трамвай №6. Наземный общественный транспорт будет работать до 23.00, метро – до 24.00.

После окончания футбольного матча для зрителей будет организована спецподача общественного транспорта: на остановке «улица Адоратского» будут ждать 25 автобусов и 10 трамвайных вагонов, на остановке «Ветеринарная академия» – 35 автобусов и 10 трамваев. Также 10 троллейбусов будут ждать болельщиков на улице Чистопольской: они направятся в сторону улицы Декабристов.

Если болельщики приедут на футбол на личном транспорте, его можно будет оставить на перехватывающих парковках у ближайших торговых центров. «Мы, так или иначе, хотели бы протестировать и прилегающие перехватывающие парковки. Всем тем, кто приедет на своем личном транспорте, я напомню, что у нас есть договоренность с ближайшими торговыми центрами: это «Леруа Мерлен», «Парк Хаус», «Тандем», «Метро». Там можно будет оставлять свой автотранспорт и по последней миле добираться до стадиона», – отметил первый замруководителя исполкома Казани Дамир Фаттахов.

Напомним, попасть на матч «Рубин» – «Уфа», который пройдет в Казани 7 мая и начнется в 19.00, любители футбола смогут бесплатно: нужно лишь получить билет в кассах стадиона «Казань-Арена». При этом паспорта болельщиков для доступа на стадион не потребуются. По словам министра по делам молодежи и спорту РТ Владимира Леонова, этот сервис прошел проверку Кубком конфедераций, и от его теста в рамках игры «Рубина» и «Уфы» решили отказаться.