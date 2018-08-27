В Казани на августовской конференции наградили родителей и учителей стобалльников

Мэр Казани наградил родителей выпускников-высокобалльников, а также вручил муниципальные награды педагогам.

Ильсур Метшин поблагодарил учителей, благодаря которым из года в год казанские выпускники демонстрируют высокие результаты на ЕГЭ. Самое большое количество стобалльников, 10 человек, подготовили педагоги лицея №131, 7 человек — IT-лицей КФУ, по 5 человек 100 баллов набрали выпускники лицея КФУ и гимназии №122.

100 баллов по двум предметам набрали 8 выпускников. По словам главы города, такие результаты были бы невозможны и без поддержки родителей. «Родители, дети которых получили 100 баллов сразу по двум предметам – наше национальное достояние. Сегодня эти родители здесь, и мы заложим добрую традицию чествовать их на каждом августовском педсовете», — отметил мэр и наградил родителей казанских выпускников-высокобалльников, а также вручил муниципальные награды педагогам.