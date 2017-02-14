В Казани начались гастроли русского драмтеатра Уфы

В столицу творческий коллектив из Башкирии привез спектакли разных жанров и стилей. В афишу Государственного академического русского драматического театра Республики Башкортостан (г.Уфа) включены спектакли, составляющие основу репертуара – мюзикл «Голубая камея» (13, 16 февраля), комедии «Бешеные деньги» (15, 18 февраля) и «Палата бизнес-класса» (14 февраля). Самые маленькие зрители увидят мюзикл «Снежная королева» (17, 18 февраля). Минувшим вечером казанцам была предложена «Голубая камея» — история княжны Таракановой – претендентки на российский престол в эпоху Екатерины Великой. Показы проходят на сцене театра им. Г. Камала.

А на сцене Татарской филармонии с программой «Ритмы планеты» сегодня (14 февраля, 18.30) выступит не менее прославленный коллектив – Государственный академический ансамбль народного танца Республики Башкортостан имени Файзи Гаскарова.

По материалам Министерства культуры РТ.