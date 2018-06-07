В Казани очистят прибрежную зону и дно озера Глубокое

8 июня в 10.00 на озере Глубокое пройдет масштабная экологическая акция «Международный день очистки водоемов». В этом году к природоохранной акции Республика Татарстан присоединяется 13 раз.

В мероприятии примут участие более 350 человек — сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов РТ, члены Русского географического общества в РТ, Общества «Динамо в РТ» и партия «Единая Россия», представители Федерации подводного спорта РТ, регионального отделения Общероссийского народного фронта в РТ, активисты экологических и социальных движений, учащиеся, студенты и другие общественники.

Кроме уборки, экологи с помощью передвижной лаборатории на месте проведут экспресс-анализ природной воды. В планах организаторов – провести еще пять акций в Казани, а так же и в Альметьевске, Чистополе, Нурлате и Набережных Челнах.

К участию приглашаются все желающие! Инвентарь для уборки будет обеспечен организаторами, в программе мероприятия – горячий обед и развлекательная программа.