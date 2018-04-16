В Казани ограничат движение около «Казань Арены» в день тестового матча

В Казани ограничат движение транспорта в день тестового матча 7 мая. Об этом на деловом понедельнике рассказал первый замруководителя исполкома Казани Дамир Фаттахов, передает ИА «Татар-информ».

Он отметил, что до старта мундиаля осталось менее двух месяцев. И Казань активно готовится к приему спортивного мероприятия.

«В Казани в рамках группового этапа пройдет 6 матчей. Одним из важных этапов подготовки станет тестовый матч 7 мая в 19:00 на стадионе «Казань Арена». В этот день с 17 до 22 часов в целях безопасности на территории рядом с «Казань Ареной» вводятся ограничения на улицах, входящих в »последнюю милю», —рассказал Фаттахов.

Он добавил, что под ограничения попадут участки улиц Сибгата Хакима, Чистопольской, Ямашева и Адоратского. Подробный план закрытых улиц разместят на сайте мэрии. При этом для жителей домов, которые находятся рядом со стадионом планируется выдать около 4 тыс. специальных пропусков.

Кроме того, Фаттахов напомнил, что в Казани будут работать 4 центра выдачи Fan-id. Последний из них заработает до конца апреля