В Казани открылся VII Форум региональных и национальных СМИ

В Столице Татарстана начал работу VII Форум региональных и национальных СМИ. Участие в нем принимают более 200 делегатов из 19 регионов России.

В КРК «Корстон» проходит пленарное заседание форума с участием Государственного советника РТ Минтимера Шаймиева, заместителя руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Михаила Ипатова, председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева.

Представители национальных и региональных СМИ на форуме смогут обменяться между собой опытом работы по различным направлениям.

Программа форума включает семинары по журналистскому мастерству, экскурсии для гостей.