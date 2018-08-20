В Казани планируется открыть новый школьный маршрут

Предполагается, что автобус будет ходить от поселка Беляевского (Ново-Юдино) до школы №151 в поселке Юдино. Сейчас открытие этого маршрута согласовывается, рассказал на деловом понедельнике начальник Управления образования Ильнар Хидиятов, передает пресс-служба мэрии города.

В Казани действуют 24 школьных маршрута. Парк школьных автобусов составляет 25 единиц техники, которые обслуживают автотранспортные предприятия. В соответствии с требованиями правил организованной перевозки детей, все автобусы оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС и тахографами, добавил начальник Управления образования.