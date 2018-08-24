В Казани почтут память поэта Мусы Джалиля и его соратников

25 августа, в день памяти Мусы Джалиля и его соратников, на Площади 1 мая пройдет традиционный митинг с торжественной церемонией возложения цветов к памятнику поэта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

В 13.00 в Национальном музее Республики Татарстан состоится концерт вокально-хоровой музыки «Моабитская тетрадь», посвященный памяти поэта-героя Мусы Джалиля.

Музыкально-поэтическая композиция в исполнении Лауреатов Всероссийских и Международных конкурсов Мужского хора Русского культурного центра и Академического женского хора «Мечта» г. Челябинска.

Хор носит звание народного коллектива и представляет Русский культурный центр г. Челябинска. Художественный руководитель и дирижер, Заслуженный работник культуры России — Владимир Шереметьев.

В рамках мероприятия будет работать выставка «Погибая, не умрет герой…». Фотографии и документы, представленные на выставке, помогут глубже узнать трагическую судьбу Мусы Джалиля.