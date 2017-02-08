В Казани подвели итоги олимпиад школьников по искусству и английскому языку

В целях совершенствования преподавания учебных дисциплин, выявления и поощрения наиболее способных одаренных учащихся и творчески работающих учителей с 2 по 4 февраля 2017 года проведен заключительный этап республиканской и региональный этап всероссийской олимпиад школьников по искусству (МХК).

4 февраля состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров олимпиад.

Из 74 участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по искусству 3 участника стали победителями (Бугульминский район и г. Набережные Челны) и 30 – призерами (г. Набережные Челны, г. Казань, Сабинский, Актанышский, Нижнекамский, Заинский, Балтасинский и Лениногорский районы).

Из 19 участников заключительного этапа республиканской олимпиады школьников 1 участник стал победителем (г. Набережные Челны) и 8 – призерами (г. Казань, г. Набережные Челны, Нижнекамский и Лениногорский муниципальные районы).

Участников оценивали компетентное жюри — представители Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого Казанского (Приволжского) федерального университета.

5 февраля 2017 года состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров заключительного этапа республиканской олимпиады школьников по английскому языку.

На заключительном этапе республиканской олимпиады школьников (4 — 6 классы) юные лингвисты преодолели 2 тура испытаний, на которых им предстояло показать не только знания грамматики, лексики и стилистики английского языка, но и проявить навыки грамотного и свободного общения в беседе с участником олимпиады и членами жюри.

Максимальный возможный балл для обучающихся 5-6 классов – 80, для обучающихся 4 классов — 76 баллов. Из 77 участников заключительного этапа республиканской олимпиады школьников по английскому языку 3 участника стали победителями и 30 – призерами.