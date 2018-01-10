В Казани подвели итоги зимних каникул

В Кабинете Министров РТ прошел брифинг, где подвели итоги зимних каникул. Вице-премьер РТ — министр образования и науки РТ Рафис Бурганов рассказал о массовых мероприятиях, организованных для учеников. Об этом сообщает сайт Минобрнауки РТ.

В брифинге также приняли участие министр культуры Республики Татарстан Айрат Сибагатуллин, министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов, начальник Управления культуры Исполнительного комитета г.Казани Азат Абзалов, главный государственный инспектор РТ по пожарному надзору Сергей Сергеев, заместитель начальника полиции МВД по РТ по охране общественного порядка Фяргат Мухаметзянов.

Во время зимних каникул для детей работали профильные смены в лагерях, а также на базе Университета Иннополис, детского оздоровительно-образовательного центра «Костер». Школьники республики приняли участие в зональных и финальных этапах спортивно-массовых мероприятий. В финальных соревнованиях по плаванию в рамках Спартакиады среди обучающихся общеобразовательных организаций республики участвовали 172 школьника из 43 муниципальных образований Республики Татарстан. Республиканскую новогоднюю елку посетили участники профильной смены, активисты детских общественных объединений, обучающиеся школ и лицеев для одаренных детей, воспитанники кадетских школ, детских домов. Победители всероссийских олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, фестивалей, соревнований побывали на праздничных новогодних мероприятиях за пределами города Казани.

Значительная работа с учащимися во время зимних каникул проводилась в рамках повышения качества образования. Прежде всего, это мероприятия по подготовке к региональному и заключительному этапам всероссийской предметной олимпиады школьников.