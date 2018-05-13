В Казани появится Центр фигурного катания

В Казани в ближайшем будущем появится Центр фигурного катания, сейчас идут работы по проектированию объекта. Об этом в интервью генеральному директору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину заявил министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов, сообщает ИА «Татар-информ».

В этом году Татарстан завоевал первую медаль Олимпийских игр в фигурном катании – воспитанница казанского спорта Евгения Тарасова стала второй в Пхенчхане в командных соревнованиях. «Вспоминая неплохие выступления наших ребят на зимних Олимпийских играх, мы договорились, что в перспективе хотим отдельно построить в Казани Центр фигурного катания, потому что тоже есть традиции, есть история. А когда на объекте хоккеисты и фигуристы, всегда возникают проблемы (смеется). Поэтому мы сейчас проектируем отдельный объект, который отдадим чисто фигуристам, чтобы они там занимались. Уже договорились с Мозер (Нина Мозер, тренер по фигурному катанию, заслуженный тренер России – прим. авт.), она готова дать нам сюда программу, хороших тренеров, чтобы мы здесь растили из маленьких мальчишек и девчонок участников чемпионатов мира и Олимпийских игр», – отметил Леонов.

Полную версию интервью с Владимиром Леоновым читайте на сайте sntat.ru. Видеоверсию можно увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube. Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан 24» в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.