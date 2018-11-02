В Казани презентуют том «Татары» серии «Народы и культуры»

2 ноября в историческом парке «Россия – Моя история» состоится презентация тома «Татары» серии «Народы и культуры». Том подготовлен при поддержке Президента РТ Р.Н. Минниханова.

Книга содержит материалы новейших исследований в области национальной истории и культуры татар Волго-Уральского региона РФ с привлечением сравнительных материалов по Западной Сибири, Нижнему Поволжью и ряду государств ближнего зарубежья.

Монография основывается на сложном и богатом комплексе источников по этнической истории и исторической демографии, по традиционному хозяйству и быту, материальной и духовной культуре, по смежным дисциплинам; антропологии, диалектологии, лингвистике, этносоциологии.