В Казани презентуют том «Татары» серии «Народы и культуры»

Ноябрь 2, 2018 0

2 ноября в  историческом парке «Россия – Моя история»  состоится презентация тома «Татары» серии «Народы и культуры». Том подготовлен  при поддержке Президента РТ Р.Н. Минниханова.

Книга содержит материалы новейших исследований в области национальной истории и культуры татар Волго-Уральского региона РФ с привлечением сравнительных материалов по Западной Сибири, Нижнему Поволжью и ряду государств ближнего зарубежья.

Монография основывается на сложном и богатом комплексе источников по этнической истории и исторической демографии, по традиционному хозяйству и быту, материальной и духовной культуре, по смежным дисциплинам; антропологии, диалектологии, лингвистике, этносоциологии.

 

 

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