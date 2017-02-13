В Казани пройдет благотворительный концерт «Музыка жизни»

Сегодня в 19.00 в МЦ «Ак Барс» состоится благотворительный концерт «Музыка жизни» в поддержку онкобольных и пациентско-волонтерской организации «Мы вместе-Без бергә». Все собранные средства будут направлены на проведение творческой терапии, в том числ организацию хор резонансного пения, для выздоравливающих пациентов.

Мероприятие приурочено к международному дню борьбы с раком, который в мире отмечается 4 февраля. Концерт объединит в себе не только талантливых оперных артистов международного уровня, солистов Театра оперы и балета им. М. Джалиля, но и известных рок — исполнителей.

Для онковыздоравливающих рак — это не борьба, а часть яркой и разнообразной жизни. Искусство, в любых его проявлениях, не имеет границ, оно объединяет и созидает. Это большая поддержка пациентам.