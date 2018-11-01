В Казани пройдет молодежный фестиваль имени Льва Толстого

На базе Казанского федерального университета пройдет V Молодежный научно-образовательный фестиваль им. Льва Толстого. Об этом информирует пресс-служба вуза.

Традиционно на Фестивале будут организованы четыре площадки: книжная, академическая, творческая и переводческая.

В рамках работы книжной площадки перед студентами и школьниками выступят российские писатели, которые расскажут присутствующим о том, как развивается современная отечественная литература сегодня, а также презентуют собственные книги. Сообщается, что в этом году КФУ посетят Павел Крючков, Анна Игнатова и другие.

Академическая площадка станет местом, на котором молодые исследователи литературного наследия Толстого смогут представить свои доклады, посвященные проблемам изучения творчества писателя.

Также будут организованы конкурс переводчиков (участникам предложат перевести фрагмент из произведения Толстого на европейский или восточный язык), литературный конкурс «Проба пера» и выставка-конкурс живописных и графических работ по произведениям писателя.

V Молодежный научно-образовательный фестиваль им. Льва Толстого пройдет с 11 по 14 ноября. Фестиваль проводится в рамках Государственной программы РТ «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014-2020 годы».