С 16 по 18 августа в Казани пройдет VII Форум национальных и региональных СМИ. В нем примут участие около 200 представителей массмедиа со всей России, сообщает ИА «Татар-информ».

За время форума делегаты обсудят современное состояние и перспективы развития региональных и национальных средств массовой информации в России.

Кроме того, для участников подготовлены семинары по журналистскому мастерству, а также экскурсия в Государственный историко-архитектурный и художественный музей «Остров-град Свияжск» и обзорная экскурсия по Казани.

Форум проводится при поддержке руководства республики в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы». Пленарное заседание пройдет 17 августа.

Организатором мероприятия является Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».