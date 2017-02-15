В Казани проходит конференция для учителей России

Сегодня учителя со всей России делятся опытом в воспитании и обучении детей нового поколения. В Деревне Универсиады проходит Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационные технологии в урочной и неурочной деятельности учителя в условиях реализации ФГОС». На обсуждение вынесены вопросы, которые актуальны в стенах современной школы. Издан сборник тезисов конференции.

География участников впечатляет. На научно-практическую конференцию приехали учителя из Ярославля, Москвы, Самары из городов и сел Удмуртии, Башкирии и Казахстана. Это еще не полный список городов-участников. Работают восемь секций по предметам и направлениям преподавания. В своих докладах, научных статьях учителя озвучивают проблемы, с которыми сталкивается как ученик, так и преподаватель, в процессе реализации федеральных образовательных стандартов.

Фотографии Мидхата Садыкова