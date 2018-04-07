В Казани в КСК КФУ «УНИКС» состоялся гала-концерт фестиваля «Весенняя капель – 2018». На концерте выступили лучшие исполнители и творческие коллективы среди студентов профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан (Казань, Набережные Челны,Нижнекамск, Елабуга, Бугульма, Мамадыш, Минзелинск, Арск, Алексеевск, Лениногорск и др.).
В этом году фестиваль прошел под темой «Добро пожаловать в Россию» и Welcome to Kazan. Красивые песни, танцы, театральные постановки, акробатические, гимнастические номера, поставленные творческими коллективами, никого не оставили равнодушным.
Среди почетных гостей, которые пришли поздравить победителей фестиваля был и заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.
«Мне очень приятно быть сегодня на этом гала-концерте и смотреть, как растет год из года мастерство исполнителей различных жанров. Разнообразие жанров каждый год нас продолжает удивлять, — отметил он, выразив чувство гордости за талантливую молодежь республики. — Мне бы очень хотелось, чтобы это творчество продолжалось, чтобы те ребята, которые приходят в наши учебные заведения перенимали опыт у тех, кто уже учится не первый год. И вот эта преемственность поможет оттачивать свое мастерство».
Все участники гала-концерта являются победителями этого фестиваля. Но есть и абсолютный победитель — обладатель Гран-при. Им стал колледж Казанского инновационного университета имениВ.Г. Тимирясова.
Напомним, фестиваль «Весенняя капель» — масштабное молодежное событие, направленное на поддержкутворческих коллективов, социальной активности молодого поколения, выявление потенциальныхучастников культурной программы Парка Кубка конфедераций FIFA-2017 и Культурного парка Чемпионата World Skills Russia.
Он проводился по восьми зональным этапам с участием 85 профессиональных образовательных организаций Татарстана и включил в себя четыре направления: музыка, танец, театр и оригинальный жанр.