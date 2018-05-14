В Казани состоится церемония награждения XXI конкурса «Бәллүр каләм» – «Хрустальное перо»

18 мая, в преддверии Дня печати РТ, в концертном зале КРК «Пирамида» состоится торжественная церемония награждения победителей XXI конкурса в сфере журналистики и массмедиа Татарстана «Бәллүр каләм» – «Хрустальное перо», сообщает ИА «Татар-информ».

В этом году награды определены в десяти номинациях. Две статуэтки вручат в номинации «За верность профессии», один победитель в номинациях «Признание» и «Туган тел». Две премии в номинации «Взгляд через объектив» будут присуждены лучшим фотографам, компетентное жюри также выберет четырех лауреатов конкурса спецпроектов: «Год экологии в Татарстане» и «Кубок конфедераций – 2017».

Комиссия определит двух «Лучших журналистов городских и районных СМИ» по версии премии и двух обладателей статуэток открытия года – «Имя в журналистике». По традиции, в этот вечер будут названы два лучших республиканских СМИ и победитель особой номинации – «За открытость и высокий уровень организации взаимодействия со СМИ», которая вручается пресс-службам, сумевшим выстроить внятную и эффективную работу с прессой.

Завершился прием заявок на конкурс, уже известно, что в адрес оргкомитета «Хрустального пера» поступило около полутора тысяч заявок из большинства районов Татарстана и регионов России. Гостей церемонии ожидает красочная концертная программа с участием звезд татарской эстрады, а перед началом торжественной части в конференц-зале отеля «Мираж» пройдет открытый семинар для представителей СМИ «Работа с региональным информационным контентом», который проведет главный редактор телеканала «Россия 24» Евгений Бекасов.