В Казани состоится форум по государственно-частному партнерству

13-14 ноября в Международном информационном центре на территории Деревни Универсиады пройдет Форум Приволжского федерального округа по ГЧП.

В рамках форума эксперты обсудят новые механизмы предпроектного финансирования, роль наднациональных и региональных институтов развития в подготовке проектов, стимулирования роста внебюджетных инвестиций в инфраструктурные проекты Приволжья. В частности, в рамках пленарной дискуссии эксперты обсудят приоритетные проекты ГЧП в ПФО, влияние федеральных мегапроектов на формирование инфраструктурного каркаса, проблемы бюджетного софинансирования и ключевые аспекты предпроектной подготовки.

Как сообщают организаторы, к участию в форуме приглашены президент Рустам Минниханов, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, глава Сбербанка Герман Греф.

Участие в мероприятии бесплатное.