В Казани состоится городской урок ОБЖ

Апрель 9, 2018 0

В столице Татарстана проведут масштабный урок по пожарной безопасности. Принять участие в нем могут все желающие. 

Городской урок ОБЖ  состоится 12 апреля мастерской братьев Васильевых.  На уроке расскажут, как вести себя во время задымления и пожара в закрытых общественных местах. Урок проведет инструктор Республиканского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества.

На встрече планируется разобрать следующие вопросы:
1. Что такое «пожарная безопасность»?
2. Как соблюдать пожарную безопасность?
3.  Как эвакуироваться из опасной зоны?
4. Как выносить пострадавших из зоны пожара?

Урок начнется 18.30.

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