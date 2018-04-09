В Казани состоится городской урок ОБЖ

В столице Татарстана проведут масштабный урок по пожарной безопасности. Принять участие в нем могут все желающие.

Городской урок ОБЖ состоится 12 апреля мастерской братьев Васильевых. На уроке расскажут, как вести себя во время задымления и пожара в закрытых общественных местах. Урок проведет инструктор Республиканского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества.

На встрече планируется разобрать следующие вопросы:

1. Что такое «пожарная безопасность»?

2. Как соблюдать пожарную безопасность?

3. Как эвакуироваться из опасной зоны?

4. Как выносить пострадавших из зоны пожара?

Урок начнется 18.30.