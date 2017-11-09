В Казани стартует I Международная проектная олимпиада фундаментальных наук «Ачылыш»

Ноябрь 9, 2017 0

Сегодня в Доме Дружбы народов Татарстана состоится открытие олимпиады для школьников. В отборочных этапах международной проектной олимпиады фундаментальных наук приняли участие команды 17 регионов России. 

Сегодня  в 17.30 в Доме Дружбы народов (ул. Павлюхина, д. 57) состоится открытие олимпиады. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

10 ноября пройдет первый теоретический тур олимпиады11 ноября – второй тур олимпиады (защита проектов), 12 ноября – третий тур олимпиады (решение ситуационных проблемных задач (кейс-тур).

13 ноября в 15.00 в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма (Деревня Универсиады, д. 35) состоится торжественное закрытие олимпиады.

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