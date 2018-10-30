В Казани выделят дополнительную сумму на обеспечение питанием учащихся школ

Внесены изменения в бюджет Казани на 2018 год. Об этом информирует пресс-служба мэрии.

Об изменениях в бюджете города сообщил начальник Финансового управления Ирек Мухаметшин в ходе заседания XXIX сессии Казанской городской Думы.

— Данные расходы включают в себя расходы на содержание учреждений, обеспечение питанием учащихся школ, проведение противопожарных мероприятий в учреждениях города, текущий ремонт зданий и муниципальных учреждений, памятников, сооружений и объектов благоустройства, демонтаж незаконно размещенных торговых и капитальных объектов, разработка генплана города, перевод муниципальных услуг в электронный вид и ряд других расходов, — рассказал он.

Сообщается, что внесенные изменения потребуют вложения в 339,2 млн рублей.