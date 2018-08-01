В Казанском медицинском колледже появится порядка 600 дополнительных мест, сообщает ИА «Татар-информ».

Добиться увеличения учебных мест руководство колледжа планирует благодаря новому корпусу, который построят к следующему учебному году.

«Я очень благодарна министру здравоохранения республики Садыкову Марату Наилевичу, потому что с приходом на эту должность он сразу проникся важностью расширения наших учебных площадей. И этот вопрос уже решается – проектно-сметная документация практически уже на выходе. Я думаю, что к 1 сентября следующего года будет еще одно здание», – поделилась Зухра Хисамутдинова.

Площадь нового корпуса составит восемь тысяч квадратных метров. Дополнительное помещение позволит не только разгрузить основное здание, где сейчас студенты учатся в три смены, но и создать дополнительные учебные места, считает директор медколледжа.

«Сейчас в колледже на додипломном уровне обучаются 3 тысячи 400 человек. И ежегодно приезжают на повышение квалификации более 5 тысяч человек, то есть в этом здании в связи с дефицитом учебных площадей пока студенты учатся в три смены. С утра до глубокого вечера у нас идут занятия», – рассказала Хисамутдинова.

Также директор отметила, что интерес к медицинской профессии продолжает расти – это связано с увеличением продолжительности жизни.

«В связи с увеличением долгожителей спрос на социальный уход растет. Развивается много различных соматических и иных заболеваний, таких как психическое расстройство или слабоумие. И такие люди нуждаются в постороннем уходе», – считает она.