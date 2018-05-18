В КФУ пройдет «Ночь открытий»

21 мая Казанский федеральный университет проведет восьмую серию научно-популярного проекта «PROНаука в КФУ» под названием «Ночь открытий» (с 17.00 до 22.00). В этот раз КФУ предлагает поговорить о профессиях.

Цель проекта — популяризация науки и распространение научных знаний в форме, доступной для участников всех возрастов. Помимо лектория, мастер-классов и научных шоу, в программе вечера — выступление музыкальных групп и кинопоказ.

Эта «ночь в университете» обещает стать самой масштабной. Все учебные подразделения КФУ (14 институтов, 1 факультет, 2 филиала, 2 лицея) продемонстрируют самые интересные интерактивы: мастер-классы, эксперименты, квесты, в которых зрители смогут принять активное участие. К примеру, попробовать себя в роли следователя в реальной криминалистической лаборатории, собраться как полевой геолог к походу, создать игру как web-разработчик или провести опыт и сфотографироваться в фотозоне «Мам, я химик». Университет подготовил много необычных развлечений: поэтический баттл, мастер-класс по арабской каллиграфии, математические фокусы, дегустация коктейлей на основе уникального растения.

По традиции в рамках проекта лекции прочитают преподаватели КФУ – проректор по биомедицинскому направлению, директор Института фундаментальной медицины КФУ Андрей Киясов; доцент кафедры высокомолекулярных и элементоорганических соединений Химического института им. А.М.Бутлерова КФУ Аркадий Курамшин и др. Впервые выступят выпускники университета – директор Центра развития туризма РТ Дильбар Садыкова, «ночной мэр» Казани Артур Хосровян, управляющий директор Дирекции стратегического развития и корпоративных коммуникаций ПАО «Ак Барс» Илья Вельдер и бизнесмен Искандер Каримов.

У гостей «ночи в университете» будет возможность послушать приглашенных спикеров – участников Международного педагогического форума, организованного КФУ: научного сотрудника кафедры общей дидактики и эмпирического исследования урока Технического университета Дрездена Юлии Койновой-Цёльнер (Германия), профессора Техасского университета, члена-корреспондента Российской Академии Естествознания Мурата Чошанова (США).

Для маленьких детей подготовлена специальная программа от Института психологии и образования КФУ, а также партнеров проекта. Старшеклассники смогут задавать вопросы о поступлении в штабе приемной комиссии КФУ, а также пройти экспресс-диагностику предрасположенности к профессиям. Все желающие смогут бесплатно побывать в музеях КФУ и посмотреть документальный фильм Терренса Малика о Вселенной в кинотеатре под открытым небом. Гостей ждёт студенческая handmade-ярмарка, концерт с выступлением казанских групп и вкусный фуд-корт.

Полная программа вечера и регистрация доступна на сайте www.night.kpfu.ru. Вход свободный. 0+