В копилке казанских школьников 26 побед на международных олимпиадах

Казань несколько лет подряд удерживает третье место после Москвы и Санкт-Петербурга по числу призовых мест во Всероссийской олимпиаде школьников. Наибольшее число призеров регионального и заключительного этапа олимпиад среди учебных заведений Казани подготовили лицей №131 (112), IT-лицей КФУ (71), Лицей им.Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета (58). Об этом сообщается на официальном сайте управления образования города Казани.

В завершившемся учебном году количество победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников из столицы Татарстана выросло по сравнению с прошлым годом на 20% — до 471 учеников. В заключительном этапе Всероссийской олимпиады приняли участие 159 казанских школьников, 13 из них стали победителями, а 60 — призерами. Четверо казанских учащихся стали абсолютными победителями и вошли в состав сборной России, в том числе учащийся Лицея им.Лобачевского КФУ Ильдар Гайнуллин (информатика).

Казанские школьники также имеют 26 побед на международных олимпиадах, где они завоевали 7 золотых медалей, 7 серебряных, 5 бронзовых, 1 — гран-при, еще шестеро стали призерами. Так, Ильдар Гайнуллин, ученик 9А класса Лицея имени Н.И.Лобачевского КФУ, завоевал золотые медали на Первом юниорском чемпионате Европы по программированию, Международном турнире по информатике в г.Шумен (Болгария), Жаутыковской международной олимпиаде в г.Алма-Ата (Казахстан), серебряную медаль на Международном турнире по информатике в Бухаресте (Румыния). А Рамазан Рахматуллин, ученик 11А класса Лицея имени Н.И.Лобачевского КФУ, завоевал золотую медаль на Жаутыковской международной олимпиаде в г.Алма-Ата (Казахстан), «серебро» на Международном турнире по информатике в г.Бухарест (Румыния) и Международном турнире по информатике в г.Шумен (Болгария).