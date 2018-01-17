В Кургане учителя объявляют забастовку из-за невыплаты зарплаты

Учителя Курганской школы Звериноголовского района объявили забастовку, которая начнется 22 января, если им не выплатят заработную плату.



Больше двух десятков педагогов записали видео обращение к Президенту РФ Владимиру Путину, в котором учителя просят разрешить вопрос о погашении долгов по заработной плате. По их словам, с 2016 года педагогам школы перестали выплачивать в полном объеме стимулирующую часть зарплаты, которая составляет 30% от фонда оплаты труда. Учителя заявляют, что приостанавливают свою работу 22 января, до полного погашения долгов по зарплате.

Журналисты «Магариф» часто встречаются с учителями в Татарстане, и в личных беседах, многие педагоги жалуются на уменьшение заработной платы, в связи с сокращением количества часов преподавания. Они признаются, что зарплаты уменьшились до 10 тысяч рублей.