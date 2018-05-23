В Международный день защиты детей состоится Гала-концерт «Казань — мир, спорт и талант!»

Май 23, 2018 0

1 июня в 18.00 в Татарском Государственном театре оперы и балета им.М.Джалиля в рамках XXIX традиционного Фестиваля «Счастливое  детство» состоится Гала-концерт «Казань — мир, спорт и талант!»,  посвящённый   Международному  дню  защиты  детей и Чемпионату мира  по  футболу.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ, в концерте примут участие образцовый  хореографический  ансамбль «Счастливое детство» и Народный молодёжный ансамбль народного танца «Кристалл». Художественный руководитель ансамблей — Заслуженный  работник  культуры  РФ  и  РТ Ишкузина  Светлана Владимировна. Гостям праздника представят лиричность  татарского  народного танца, искрометный русский танец, радугу танцев народов мира, волшебство русского балета и фейерверк солнечных южных танцев.

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