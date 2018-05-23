В Международный день защиты детей состоится Гала-концерт «Казань — мир, спорт и талант!»

1 июня в 18.00 в Татарском Государственном театре оперы и балета им.М.Джалиля в рамках XXIX традиционного Фестиваля «Счастливое детство» состоится Гала-концерт «Казань — мир, спорт и талант!», посвящённый Международному дню защиты детей и Чемпионату мира по футболу.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ, в концерте примут участие образцовый хореографический ансамбль «Счастливое детство» и Народный молодёжный ансамбль народного танца «Кристалл». Художественный руководитель ансамблей — Заслуженный работник культуры РФ и РТ Ишкузина Светлана Владимировна. Гостям праздника представят лиричность татарского народного танца, искрометный русский танец, радугу танцев народов мира, волшебство русского балета и фейерверк солнечных южных танцев.