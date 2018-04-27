В Минобрнауки РФ рассказали о формировании национальной системы учительского роста

Министерство работает над формированием Национальной системы учительского роста. О том, как изменится аттестация педагогов рассказала на форуме в Ярославле заместитель министра Татьяна Синюгина.

Заместитель министра рассказала, что в системе образования в настоящее время реализуются несколько важных направлений развития: совершенствование профориентационной работы в школе, модернизация педагогического образования и формирование национальной системы учительского роста. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

– В 2017 году Минобрнауки России был принят план – «дорожная карта» формирования и введения национальной системы учительского роста (НСУР). НСУР – это комплексная модель профессионального развития педагога, которая должна стать государственной гарантией развития и поддержки учителя. Составляющими элементами модели НСУР являются: педагогическое образование, аттестация, повышение квалификации, профессиональный стандарт педагога и повышение престижа профессии, – сообщила Т.Ю. Синюгина.

Татьяна Юрьевна отметила, что перед министерством стоят задачи обеспечения системных изменений в подготовке педагогических кадров и создания на территории каждого субъекта Российской Федерации региональной системы непрерывного педагогического образования.