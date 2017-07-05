В Минобрнауки РТ определили лучших директоров организаций дополнительного образования

Подведены итоги номинации «Лучший директор образовательной организации дополнительного образования». Специалисты оценили деятельность организаций по итогам 2016/2017 учебного года.

Министерство образования и науки Татарстана публикует список победителей.

«Профильные образовательные организации дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности»:

1 место — Зиатдинов Нуретдин Сахабетдинович, директор МБУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр» Кукморского муниципального района РТ.

«Профильные образовательные организации дополнительного образования художественной направленности»:

1 место — Тенешева Гузалия Аббясовна, директор МАУ ДО г. Набережные Челны «Детская школа искусств №13 (татарская)»;

2 место — Скалозубов Максим Геннадьевич, директор МБУ ДО «Центр искусств «Шарм» Московского района г. Казани;

3 место — Белкина Марина Владимировна, директор МАОУ ДО г. Набережные Челны «Детская художественная школа №2».

«Профильные образовательные организации дополнительного образования технической направленности»:

1 место — Бадыкшанов Наиль Мугтасимович, директор МБОУ ДО «Станция юных техников» г. Альметьевска.

«Профильные образовательные организации дополнительного образования туристско-краеведческой направленности»:

1 место — Фазлиев Рафаиль Маннапович, директор МБУ ДО «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий «Простор» Ново-Савиновского района г. Казани.

Многопрофильные (менее 1000):

1 место — Галиева Альфия Хасановна, директор МБОУ ДО «Центр детского творчества» Актанышского муниципального района РТ;

2 место — Багавеева Наталья Анатольевна, директор МБУ ДО «Центр внешкольной работы «Экология, культура, образование» Кайбицкого муниципального района РТ;

3 место — Махмутова Зульфия Шамиловна, директор МБОУ ДОД «Центр детского творчества» Тюлячинского муниципального района РТ.

Многопрофильные (от 1000-3000)

1 место — Рахматуллина Наталья Анваровна, директор МАОУ ДОД г. Набережные Челны «Детско-юношеский центр №14»;

2 место — Богомолова Рамзия Мунавировна, директор МБУ ДО «Центр внешкольной работы» Московского района г. Казани;

3 место — Гареева Елена Ивановна, директор МАУ ДО г. Набережные Челны «Центр детского творчества №16 «Огниво».

Многопрофильные (более 3000)

1 место — Певгова Татьяна Анатольевна, директор МАОУ ДО г. Набережные Челны «Городской дворец творчества детей и молодежи №1».