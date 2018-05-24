В Набережных Челнах прошёл конкурс «Кванториада — 2018»

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ, всего на «Кванториаду — 2018» подали свои заявки 52 человека и 22 наставника из 7 городов Татарстана. Все педагоги получили дипломы от организаторов за хорошую подготовку своих воспитанников. Жюри определило победителей в 5 категориях: «Робототехника», «Информационные технологии», «Электроника», «Инженерный дизайн» и «Автомоделирование». Особого внимания удостоился проект Вячеслава Чехуна. Мальчик победил в номинации «Инженерный дизайн», презентовав по-настоящему взрослый проект – «Создание автоматизированного технологического комплекса для изготовления деталей типа тормозных колодок по концепции «Цифровое производство «Индустрия 4.0». Он представил расчеты окупаемости проекта и его экономической эффективности. Вячеслав является воспитанником набережночелнинского «Кванториума».

Фото: mon.tatarstan.ru