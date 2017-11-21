В начале следующего года во всех школах России пройдет апробация собеседования по русскому языку

Планируется, что прохождение итогового собеседования со следующего учебного года станет для выпускников девятых классов допуском к государственной итоговой аттестации. Вчера в 19 регионах России проходила апробация. Рособрнадзор сообщил сроки масштабной апробации этой части ГИА по русскому языку. Она запланирована на 14-16 февраля 2018 года, сообщает пресс-служба ведомства.
Устное собеседование по русскому языку вводится в рамках реализации Концепции преподавания русского языка и литературы для проверки навыков устной речи у школьников.