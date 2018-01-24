В некоторых регионах России из-за снегопада отменены уроки в школах

В России влавствуюет снежная погода. В некоторых регионах сказочный пейзаж за окном стал причиной отмены школьных занятий. Сегодня уроков не было у учащихся Петропавловска-Камчатского. В край пришел циклон. Здесь идет сильный снег, наблюдаются метель и ветер до 30 метров в секунду.

Уроки отменены и в Челябинске. Сегодня дома остались учащиеся 1-7 классов. По прогнозам синоптиков, холода отступят только к выходным.

В Татарстане несколько дней подряд наблюдается снегопад. Скорость ветра — 1.5 м/с, средняя температура — 11 градусов. Управление по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды Республики Татарстан предупреждает об ухудшении погодных условий. Сегодня ночью на территории республики ожидаются сильный снег, метель и снежные заносы.