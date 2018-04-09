В Нижнекамске построили новый соципотечный дом

В Нижнекамске завершили строительство 160-квартирного дома для участников программы социальной ипотеки, сообщает пресс-служба Государственного жилищного фонда при Президенте РТ, сообщает ИА «Татар-информ».

Госжилфонд РТ — инвестор строительства. Он направил в Инспекцию Госстройнадзора заявку на выдачу заключения о соответствии объекта требованиям технических регламентов и проектной документации.

Новый дом расположен по улице 30 лет Победы в 49-м микрорайоне Нижнекамска.

В высокой степени готовности находятся еще три новостройки 49-го микрорайона: 80-квартирные дома № 2, № 17, а также 160-квартирный дом № 18.