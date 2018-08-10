В Нижнекамске водитель насмерть сбил 6-летнего мальчика

В Нижнекамске на ул.Корабельной водитель в четверг вечером совершил наезд на мальчика, сообщает НТР 24. ДТП произошло около 18 часов на внутриквартальной дороге вне пешеходного перехода. От полученных травм мальчик скончался на месте.

По предварительной информации, ребенку было 6 лет. Скорость, по которой ехал водитель, пока не установлена. Однако очевидцы рассказали, что молодой человек ехал очень быстро.

Сообщается, что малыш гулял на улице один. Что ребенок делал на оживленной дороге без взрослых — выяснит полиция.