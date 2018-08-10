В Нижнекамске водитель насмерть сбил 6-летнего мальчика

Август 10, 2018 0

В Нижнекамске на ул.Корабельной водитель в четверг вечером совершил наезд на мальчика, сообщает НТР 24. ДТП произошло около 18 часов на внутриквартальной дороге вне пешеходного перехода. От полученных травм мальчик скончался на месте.

Фото: ntr-24.ru

Фото: ntr-24.ru

По предварительной информации, ребенку было 6 лет. Скорость, по которой ехал водитель, пока не установлена. Однако очевидцы рассказали, что молодой человек ехал очень быстро.
Сообщается, что малыш гулял на улице один. Что ребенок делал на оживленной дороге без взрослых — выяснит полиция.

 

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