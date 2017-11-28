В «Пирамид»е состоится гала-концерт международного конкурса «Татар моны»

Сегодня, 28 ноября, в 18.00 часов в КРК «Пирамида» состоится гала-концерт Международного телевизионного конкурса молодых исполнителей «Татар моны».

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры, в этом году на участие в конкурсе поступило 180 заявок, в том числе из Англии, Чехии, Черногории, Узбекистана, Казахстана. Ежегодно «Татар моны» открывает десятки новых имен — исполнителей народной песни и произведений классиков татарской музыкальной культуры, среди которых Ришат Тухватуллин, Марсель Вагизов, Артур Исламов, Илюса Хузина, Алина Прокофьева, Айгуль Сагинбаева, Ирек Фаттахов и другие.

Победители и лауреаты конкурса будут определены по следующим номинациям: