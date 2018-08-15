В повышении квалификации татарстанским учителям помогают зарубежные эксперты

Способен ли робот составить конкуренцию учителю? Этим вопросом задались участники IX Международного фестиваля школьных учителей, который в эти дни проходит в Елабуге. В работе фестиваля принимают участие 330 педагогов. На протяжении трех дней они будут разбираться в учительской миссии в эпоху цифрового образования.

Участников форума приветствовали заместитель премьер-министра РТ — министр образования и науки Рафис Бурганов и ректор КФУ Ильшат Гафуров. В своем выступлении Рафис Тимерханович отметил значимость профессии учителя: «В этом зале собрались самые неравнодушные люди. Вы являетесь двигателями прогресса. Учитель воспитывает в детях желание учиться, развиваться. Фестиваль призван развивать профессиональное мастерство педагогов. Вы вернетесь в родные школы и опробуете полученные знания на практике».

На фестиваль приехали делегации учителей городских и сельских школ Татарстана. Например, делегация в составе шести человек из Кукморского района.

«Преподаю в сельской школе. Приехала на фестиваль, чтобы пообщаться на профессиональные темы с коллегами из городов Татарстана, России и зарубежных стран. Мне интересен опыт учителей истории по подготовке учеников к ЕГЭ», — поделилась Чулпан, учитель истории Кукморского района.

Или делегация из Зеленодольска.

«Мы приехали в составе пяти человек. Сегодня дети не умеют выражать свои мысли. Проблему преподавания русского языка я вижу в этом. Школьники читают не ту литературу, которую бы нам хотелось, поэтому их язык становится менее интересным. К тому же, у них не сформировано смысловое чтение», — утверждает учитель русского языка школы Зеленодольска Анна.

Пожалуй, самая большая делегация педагогов приехала на профильный фестиваль из Оренбургской области. Мастер-классы авторитетных преподавателей, экспертов в области инновационных образовательных проектов посетят 13 коллег из этого города.

«Впервые участвуем в работе фестиваля в Елабуге. Мы преподаем в одной из самых больших школ нашего города. У нас учатся 1300 детей. Школа осуществляет программу инклюзивного образования. В штате есть психологи, логопеды и дефектологи», — рассказали учителя из Оренбурга.

Модераторами одного из главных событий 2018 года в жизни педагогического сообщества выступают 48 специалистов (ученые, учителя-практики) как зарубежных, так и отечественных. Магистр Загребского университета в Хорватии Звонимир Ибришевич на своем мастер-классе расскажет об образовательных программах TedTalk и Vsauce.

Преподаватель Технического университета в Дрездене Юлия Койнова-Цельнер познакомит педагогов с практиками использования на уроке электронных ресурсов. О «Манифесте в цифровой образовательной среде» расскажет Член правления Лиги образования Москвы Михаил Кушнир.