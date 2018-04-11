В Правительстве рассказали о повышении зарплат учителей в течение этого года

Подводя итоги работы правительства за последние шесть лет, Дмитрий Медведев сообщил о том, что в этом году будет продолжено повышение зарплаты бюджетникам.

«Это уровень жизни миллионов людей – врачей, учителей, тех, кто воспитывает детей, ухаживает за пожилыми людьми, преподаёт в университетах, занят в культуре и науке. Кто делает важнейшую работу для нашей страны», – прокомментировал председатель Правительства.

Сегодня Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев представил Госдуме отчёт о результатах работы в 2012-2017 годах.