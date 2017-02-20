В прошлом году проверено 85 учреждений образования Татарстана

«Родители отмечают, что не все образовательные организации открыты, в том числе, имеются в виду сайты, проведение родительских собраний. Это мы для себя отметили в качестве основного направления для работы. Замечания по качеству питания также фиксировались. Здесь мы тоже работаем», – рассказал замминистра образования и науки РТ Т. Алишев на пресс-конференции.

в 2016 году независимая оценка была проведена в 85 государственных образовательных организациях, подведомственных Минобрнауки РТ.

При проведении независимой оценки качества предоставления услуг в образовательных организациях выявлены замечания. Они связаны с материально-технической оснащенностью.

В прошлом году также были проверены 104 муниципальных учреждения культуры. Общественный совет при министерстве включил для независимой оценки региональные критерии, касающиеся использования государственных языков в работе над обслуживанием населения и обеспечения безопасности учреждений культуры.