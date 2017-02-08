В прошлом году татарстанцы отвоевали у недобросовестных предпринимателей 14,5 млн рублей

Только в 2016 году с помощью специалистов Роспотребнадзора потребители товаров и услуг вернули себе 14,5 млн рублей. Об этом сообщили на пресс-конференции по случаю 25-летия Закона РФ «О защите прав потребителей».

Наиболее активно отстаивали свои права жители Казани, Нижнекамского и Спасского районов. На четвертом месте по числу поступающих жалоб находятся челнинцы. По словам заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ Марины Трофимовой, чаще всего людей не устраивает качество услуг. Как правило, это жилищно-коммунальные, бытовые, финансовые. Например, в топ поводов наиболее частых обращений за помощью в Роспотребнадзор входит навязывание страховки при кредитовании.

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