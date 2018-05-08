В. Путин обозначил цели нового правительства в сфере образования

Май 8, 2018 0

Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», подписанный президентом РФ, предполагает вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.

Сфера образования вошла  в список приоритетных  национальных проектов. Согласно указу, к 2024 году на уровнях основного общего и среднего общего образования должны быть внедрены новые методы обучения и воспитания, образовательные технологии, обеспечивающие освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлечённости в образовательный процесс, а также необходимо обновить содержание предметной области «Технология».

Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников также в числе задач правительства.  Согласно документу, НСУР должна охватить не менее 50 процентов учителей российских школ.

Что касается ссузов и вузов, В майских указах предусматривается модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ.

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