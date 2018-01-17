В прошлом году в пяти районах Татарстана рождаемость превысила смертность. Об этом сообщила начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров Республики Татарстан Альбина Шавалеева сегодня на заседании итоговой коллегии ведомства.

По ее словам, при этом в разрезе муниципальных образований динамика рождаемости выглядит неоднозначно. «По объективному критерию числа рождаемости на тысячу населения между лидерами и аутсайдерами рейтинга наблюдается почти шестикратный разрыв. Лишь в пяти муниципальных образованиях республики актов о рождении зарегистрировано больше, чем актов о смерти», – отметила она, не указав, о каких конкретно муниципалитетах идет речь.

В целом за прошлый год в Татарстане зарегистрировано 48 тыс. 596 актов о рождении, что на на 13,8 процента меньше, чем в 2016 году.

«Особенно тревожит сокращение числа рождений первых детей. Мы фиксируем его четвертый год подряд», – посетовала Шавалеева. Она сообщила, что в 2007 году в структуре рождения первенцы составляли почти 60 процентов, а по итогам минувшего года их всего лишь 40 процентов.

Одной из причин ухудшения демографической ситуации начальник Управления ЗАГС КМ РТ назвала снижение рождаемости в 90-х годах. Сегодня именно эти дети сами становятся родителями.

Альбина Шавалеева подчеркнула, что имеющиеся проблемы нужно решать комплексно. Улучшить демографическую ситуацию призваны меры, принятые руководством страны. Это введенные с 1 января адресные выплаты при рождении первого ребенка и расширение перечня льгот для семей с двумя и более детьми. Она сообщила о том, что в перинатальных центрах и роддомах сотрудники органов ЗАГС информируют население о нововведениях. В ближайшее время в республике разработают дополнительные меры поддержки молодых семей в сельской местности.

«Позитивным социально демографическим фактором является сохраняющееся в РТ превышение регистраций рождения над регистрацией смерти, что свидетельствует о положительной динамике естественного прироста населения. Татарстан – один из немногих регионов в стране и единственный в ПФО, где удалось сохранить этот положительный результат», – подчеркнула докладчик.

«Сохранение народонаселения, поддержка рождаемости – один из важнейших приоритетов в нашей с вами работе», – напомнила участникам заседания Альбина Шавалеева слова Президента России Владимира Путина.

«Демография – это интегральный, во многом ключевой показатель состояния экономики и социальной сферы. Демография отражает, насколько успешно мы справляемся с современными проблемами и вызовами. Наряду с поддержкой рождаемости нужно продолжать последовательную, комплексную работу по снижению смертности, – не раз отмечал лидер страны. – Вопрос демографии – важнейший, определяющий развитие страны на десятилетия вперед. Мы должны и будем проводить здесь активную политику, предусмотрев для этого необходимые ресурсы.

По материалам ИА «Татар-информ».