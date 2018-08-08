В районах Татарстана одновременно открылись семь новых бассейнов

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии бассейнов в семи районах республики — объект в Мамадышском районе он посетил лично, а еще шесть новых спортивных сооружений открыл по видеосвязи. Кроме того, в течение месяца распахнет свои двери бассейн в Атнинском районе: таким образом, каждый район республики будет иметь как минимум по одному современному плавательному бассейну, сообщает ИА «Татар-информ».

Татарстан давно известен своим вниманием к водным видам спорта — после чемпионата мира в 2015 году в республике плавание и сопутствующие дисциплины получили серьезное развитие. Одной из главных задач на нынешний год Президент Татарстана ранее называл строительство современного бассейна в каждом муниципалитете или районном центре.

«Сегодня мы открываем семь бассейнов, ещё один откроется в течение месяца. В настоящее время в Татарстане работают 224 бассейна, созданы все условия для обучения плаванию и занятий спортом как детей, так и взрослых. Именно это мы ставили целью для себя на текущий год и выполнили эту задачу», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Вместе с главой Мамадышского района Анатолием Ивановым и татарстанским пловцом, чемпионом России Эрнестом Максумовым лидер республики осмотрел новый объект. Все семь бассейнов построены по типовому проекту, каждый из них оборудован четырьмя дорожками для взрослых и детской чашей. По словам Максумова, сегодня в Татарстане есть все условия для появления новых звёзд плавания — теперь дело за ними.

«Главное — это желание ребят заниматься плаванием, мы тоже не сразу начинали плавать на дорожках казанского Дворца водных видов спорта. Мы начинали с таких же маленьких бассейнов, „лягушатников“. Поэтому при должном желании у ребят все получится, условия в республике позволяют тренироваться и прогрессировать», — сказал пловец.

Также с открытием бассейна жителей Мамадыша поздравил президент Международной федерации плавания (FINA) доктор Хулио Маглионе: он регулярно бывает в Татарстане и с удовольствием записал видеопоздравление для обладателей нового объекта.

На открытии бассейна «Лагуна» в Мамадыше Минниханов вручил директору нового объекта Алексею Смирнову сертификат на 100 тысяч рублей на приобретение необходимого инвентаря. Смирнов считает, что назначение «Лагуны» и других новых бассейнов гораздо шире, нежели просто занятия спортом.

«Наш город стоит на реке Вятке, да и в республике очень большие водные пространства. Главная задача — научить всех плавать, от мала до велика. Раньше желающим поплавать в 25-метровом бассейне приходилось ездить в Елабугу: это 80 километров туда-обратно. Теперь же мы можем плавать в своё удовольствие в родном городе. Это прекрасно, а мы все счастливы», — подчеркнул директор бассейна.

Планы у молодого руководителя амбициозные: сейчас в районе занимаются плаванием всего 90 детей, но Алексей Смирнов вместе со своими коллегами намерен привлекать в бассейн всех детей района — это почти четыре тысячи человек. «Мы хотим охватить всех детей, уже составлен график занятий на объекте: до обеда мы планируем обучать плаванию ребят из детских садов, а после обеда — учащихся школ. Также бассейн будет доступен для населения: поплавать можно будет за символическую плату», — добавил Смирнов.

Помимо мамадышской «Лагуны» в этот день открылись бассейны в Апастовском, Верхнеуслонском, Нижнекамском, Пестречинском, Тукаевском и Тюлячинском районах Татарстана. Пропускная способность одного объекта составляет почти 400 человек в сутки, суммарная стоимость строительства всех восьми бассейнов, включая сооружение в Атнинском районе, — 1,1 миллиарда рублей. Эти средства были выделены из республиканского бюджета в соответствии с поручением Президента Татарстана.