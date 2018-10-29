В республике будет создана госпрограмма «Дети Татарстана»

В республике планируется принять новую госпрограмму «Дети Татарстана». Об этом информирует пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

Новая госпрограмма будет направлена на развитие детского движения в Татарстане и будет включать меры по поддержке детских объединений, созданию условий для успешного осуществления творческой деятельности детей, их профориентации.

Сообщается, что программа «Дети Татарстана» будет реализована при участии Президента республики. В настоящее время госпрограмма находится на стадии разработки.

О планах создания новой госпрограммы было объявлено в ходе подведения итогов VII Форума юных граждан, в котором приняли участие вице-спикер Госсовета РТ Татьяна Ларионова, министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов и детский омбудсмен Гузель Удачина.