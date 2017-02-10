В России цены на молоко могут повыситься, возможны перебои с поставкой

В стране ожидаются перебои с поставкой молока из регионов. К тому же, и цены на этот продукт могут повыситься. Связано это с решением Россельхознадзора об ограничении ввоза молока из 25 субъектов РФ, среди которых есть и Татарстан.

Согласно решению Россельхознадзора, с 1 февраля регионам из списка присвоен статус по заразным болезням животных. Наложены ограничения по отгрузке молока и из Татарстана. Наша республика входит в пятерку лидеров по производству молока в стране. Теперь оно будет проходить пастеризацию.

Газета «Коммерсантъ» пишет о том, что производители молочных продуктов предупредили министра сельского хозяйства Александра Ткачева о возможном росте цен на свою продукцию.

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